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Волкер заявил, что готов к новым контактам с Россией и ждет подходящего времени 

ТАСС + ещё 1 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер готов к новым контактам с Россией в ближайшем будущем и ждет подходящего времени для этого.
"Да, я хотел бы контактов с Россией в ближайшем будущем, — заявил он во вторник на брифинге для журналистов. — В данный момент я не знаю, в какой форме это будет. Только что закончилась президентская предвыборная кампания на Украине и сразу же началась парламентская кампания. Пока что, во время контактов, которые были ранее в этом году, Россия дала понять, что они не видят возможностей для продуктивных дискуссий во время президентской кампании. Посмотрим, как теперь будут обстоять дела во время парламентской кампании, когда будет подходящее время, чтобы встретиться и продолжить обсуждение".
По его словам, главной темой переговоров должна стать ситуация в Донбассе.
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