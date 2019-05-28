Противники мигрантов в США начали строить стену на границе

Противники нелегальной миграции в США за три дня построили участок стены длиной в милю на границе с Мексикой . Об этом сообщает CNN.

Cтроительством занялась частная некоммерческая компания «We Build the Wall» («Мы строим стену»), основанная летчиком-ветераном Брайаном Колфаджем, пережившим три ампутации. В инициативе также принял участие консервативный политик Стивен Бэннон, ранее отвечавший за политическую стратегию 45-го президента США Дональда Трампа

Деньги на стену собрали с помощью краудфандингового сервиса GoFundMe — пожертвований набралось на 8 миллионов долларов. Около 10 дней ушло на подготовку грунта, а стену, высота которой разнится от семи до 12 метров, возвели в течение одних выходных. Работы не афишировались, чтобы не привлекать внимание активистов.

Строители также работают над дорогой для патрулей пограничников, средствами против подкопов и установкой камер. Колфадж заявил, что его стена значительно качественнее, чем та, которую строило государство. Сообщается, что это первый случай постройки пограничного барьера частными лицами.

Теперь выкупленный участок земли со всеми построенными конструкциями собираются продать государству за символическую цену в один доллар. Ранее в этом месте — на пересечении государственной границы и границы штатов Нью-Мексико и Техас — не было стены, так как считалось, что поток мигрантов сдерживают горы. Вопреки такой оценке этот участок стал одним из самых свободных для прохода нелегалов и контрабандистов — по словам Колфаджа, ранее здесь каждый день проходили около тысячи людей.