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Bloomberg: Меркель разочаровалась в своей преемнице 

Газета.Ru + ещё 3 36 минут назад
Фото: Business Insider
Канцлер ФРГ Ангела Меркель уже не считает, что ее предполагаемая преемница — глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр подходит для поста канцлера, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
C декабря популярность преемницы упала, отмечается в материале. Кроме того, глава ХДС неудачно попыталась ускорить уход канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а на днях Аннегрет Крамп-Карренбауэр наблюдала один из худших результатов для своей партии на выборах в Европарламент. Все эти факторы убедили Меркель, что она не подходит для должности канцлера.
В результате Меркель более чем когда-либо полна решимости оставаться на посту канцлера ФРГ до окончания своего срока в 2021 году, заявили два источника. Крамп-Карренбауэр хотела "перехватить эстафетную палочку" и таким образом ускорить уход Меркель уже в начале июня — сразу после выборов в Европарламент.
Ранее Меркель ответила на вопрос о новой волне антисемитизма в Германии в эфире CNN.
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Комментарии1
В мире , Европа , Ангела Меркель , Европарламент , CNN , Bloomberg , Германия
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