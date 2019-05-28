Белоруссия решила изменить конституцию ради Европы

Центральная избирательная комиссия ( ЦИК Белоруссии разработала свои предложения по изменению конституции страны. Об этом сообщает «TUT.by».

По мнению главы ЦИК Лидии Ермошиной, часть положений раздела конституции, посвященного организации выборов и референдумов, «не соответствует современным реалиям». Она рассказала, что эти положения «вполне обоснованно» критикуются со стороны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Глава ЦИК считает, что «действующая Конституция с блеском выполнила свою роль как фундамент современной белорусской государственности». Однако ряд ее положений, в частности, запрет на участие в выборах заключенных и выдвижение в депутаты от трудового коллектива, тормозит процесс демократизации Белоруссии и переход к пропорциональной избирательной системе.

Также Ермошина видит необходимым сократить количество подписей, необходимых для выдвижения в президенты.

Ранее глава ЦИК выступила в поддержку прямых выборов глав сельских поселений. По мнению чиновницы, уровень сельских поселений хорошо подходит для эксперимента с избирательной системой: если он пройдет удачно, новые принципы можно будет применить и на уровне городов.

«Но, чтобы не рисковать, надо посмотреть, как это сработает внизу», — подчеркнула она.

19 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о необходимости изменения конституции. В частности, президент отметил потребность в усилении исполнительной и законодательной ветвей власти, а также допустил изменения в избирательной системе. При этом он пообещал, что новая конституция «не будет приниматься нахрапом», и возможные изменения будут вводиться не раньше, чем через два года, когда пройдут намеченные на 2019 и 2020 годы парламентские и президентские выборы. Лукашенко допустил, что вариант новой конституции будет представлен им в ходе предвыборной кампании, если он примет решение участвовать в них.

Современная конституция Белоруссии была принята в 1994 году. В 1996-м по итогам референдума в нее были внесены изменения, предусматривающие перераспределение полномочий в пользу исполнительной власти и президента. В 2004 году по итогам референдума из конституции было исключено положение, ограничивающее число сроков пребывания одного человека на посту президента.