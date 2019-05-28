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Белоруссия решила изменить конституцию ради Европы 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии разработала свои предложения по изменению конституции страны. Об этом сообщает «TUT.by».
По мнению главы ЦИК Лидии Ермошиной, часть положений раздела конституции, посвященного организации выборов и референдумов, «не соответствует современным реалиям». Она рассказала, что эти положения «вполне обоснованно» критикуются со стороны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Глава ЦИК считает, что «действующая Конституция с блеском выполнила свою роль как фундамент современной белорусской государственности». Однако ряд ее положений, в частности, запрет на участие в выборах заключенных и выдвижение в депутаты от трудового коллектива, тормозит процесс демократизации Белоруссии и переход к пропорциональной избирательной системе.
Также Ермошина видит необходимым сократить количество подписей, необходимых для выдвижения в президенты.
Ранее глава ЦИК выступила в поддержку прямых выборов глав сельских поселений. По мнению чиновницы, уровень сельских поселений хорошо подходит для эксперимента с избирательной системой: если он пройдет удачно, новые принципы можно будет применить и на уровне городов.
«Но, чтобы не рисковать, надо посмотреть, как это сработает внизу», — подчеркнула она.
19 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о необходимости изменения конституции. В частности, президент отметил потребность в усилении исполнительной и законодательной ветвей власти, а также допустил изменения в избирательной системе. При этом он пообещал, что новая конституция «не будет приниматься нахрапом», и возможные изменения будут вводиться не раньше, чем через два года, когда пройдут намеченные на 2019 и 2020 годы парламентские и президентские выборы. Лукашенко допустил, что вариант новой конституции будет представлен им в ходе предвыборной кампании, если он примет решение участвовать в них.
Современная конституция Белоруссии была принята в 1994 году. В 1996-м по итогам референдума в нее были внесены изменения, предусматривающие перераспределение полномочий в пользу исполнительной власти и президента. В 2004 году по итогам референдума из конституции было исключено положение, ограничивающее число сроков пребывания одного человека на посту президента.
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В мире , Александр Лукашенко , ОБСЕ , Центризбирком России
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