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В Ираке казнят двух французов 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Иракский суд приговорил к смертной казни двух французов, воевавших на стороне группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает Associated Press.
Осужденные были задержаны силами сирийской оппозиции, которых поддерживают США, и переданы Ираку в январе 2019 года. Отмечается, что общее число бывших французских джихадистов, приговоренных к казни на этой неделе в Ираке, достигло шести.
Сообщается, что правительство Франции работает над тем, чтобы изменить вынесенное решение в отношении осужденных.
«Мы предпринимаем усилия, чтобы не допустить смертной казни для этих французов», — заявил министр иностранных дел.
При этом речь о возврате на родину не идет.
В марте в Венгрии задержали сирийца, который предположительно был членом террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и проводил казни.
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