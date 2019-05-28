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Сирийская армия подготовилась к сражениям за Пальмиру 

Lenta.ru 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сирийская арабская армия (САА) перебросила большое количество подразделений к сирийскому городу Пальмира. Об этом сообщает AMN со ссылкой на собственный источник.
По данным собеседника издания, сирийская армия направила подкрепление в сельскую местность Пальмиры, чтобы противостоять череде нападений боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Отмечается, что сирийская армия потеряла десятки солдат в результате засад джихадистов между городами Пальмира и Эс-Сухне.
27 мая сообщалось, что САА заняла стратегически важный город Кафр-Набуда в провинции Хама.
Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — это правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки.
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