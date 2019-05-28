«Их одежда была пропитана кровью»

Более 15 детей пострадали в результате резни в городе Кавасаки в Японии . Рано утром, в парке, у места сбора школьных автобусов, 50-летний мужчина с двумя ножами в руках напал на учениц начальной школы. Он нанес детям и прохожим множественные ранения.

«Я видел много детей начальной школы, лежавших на земле возле остановки школьного автобуса. Школьные рюкзаки были разбросаны повсюду», — сообщил один из очевидцев.

«Взрослые и дети лежали на земле. Их одежда была пропитана кровью. Школьники с криками бежали от мужчины с ножами», — приводит слова свидетеля Associated Press.

Известно, что в результате трагедии скончались двое пострадавших, шестиклассница и ее 30-летний отец. Ножевые ранения получили 19 человек.

Прибывшие на место ЧП правоохранители попытались пообщаться с нападавшим. Однако тот от переговоров отказался и в момент задержания проткнул себе шею ножом. Как пишут местные СМИ, позднее 50-летний зачинщик резни скончался в медучреждении, не приходя в сознание. На месте ЧП также были обнаружены два ножа.