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С главой Генштаба ВСУ произошел конфуз на передовой 

Рамблер 33 минуты назад
Фото: president.gov.ua
В понедельник, 27 мая, президент Украины Владимир Зеленский и назначенный им главой генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак совершили первую поездку в Донбасс. Портал «Без Табу» обратил внимание, что Хомчик во время визита на передовую надел бронежилет-плитоноску задом наперед.
Портал назвал эту ошибку «чудовищной» для генерал-лейтенанта.
«Почему никто из подчиненных не подсказал ему, как носить СИБЗ [средство индивидуально бронезащиты — прим.ред.], остается загадкой», — отмечает издание.
Также «Без Табу» обратило внимание, что Зеленский на линии фронта оставался в голубой рубашке, «выдающей всю группу гостей». Портал отмечает, что о смене рубашке на более незаметную должны были позаботиться сотрудники госслужбы охраны (президенту по должности положена военная форма) и военные, сопровождавшие президента.
По версии «Без Табу», речь идет о пренебрежении безопасностью верховного главнокомандующего и демаскировке всех позиций.
Эта поездка стала первым визитом Зеленского в Донбасс в качестве главы государства. В его пресс-службе рассказали, что президент пообщался с военными о бытовых условиях, качестве питания, обеспечении техникой, жильем, соцпакетом, а также об укомплектовании подразделений. Зеленский осмотрел позиции военных в станице Луганской и населенный пункт Счастье.
Комментарии
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Генштаб
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