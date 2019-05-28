С главой Генштаба ВСУ произошел конфуз на передовой

Портал назвал эту ошибку «чудовищной» для генерал-лейтенанта.

«Почему никто из подчиненных не подсказал ему, как носить СИБЗ [средство индивидуально бронезащиты — прим.ред.], остается загадкой», — отмечает издание.

Также «Без Табу» обратило внимание, что Зеленский на линии фронта оставался в голубой рубашке, «выдающей всю группу гостей». Портал отмечает, что о смене рубашке на более незаметную должны были позаботиться сотрудники госслужбы охраны (президенту по должности положена военная форма) и военные, сопровождавшие президента.

По версии «Без Табу», речь идет о пренебрежении безопасностью верховного главнокомандующего и демаскировке всех позиций.

Эта поездка стала первым визитом Зеленского в Донбасс в качестве главы государства. В его пресс-службе рассказали, что президент пообщался с военными о бытовых условиях, качестве питания, обеспечении техникой, жильем, соцпакетом, а также об укомплектовании подразделений. Зеленский осмотрел позиции военных в станице Луганской и населенный пункт Счастье.