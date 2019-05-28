Президент Косова объяснил задержание россиянина

Президент Косова Хашим Тачи объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН его сопротивлением полиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Посольство России в Сербии резко осудило операцию косовской полиции на севере Косова и Метохии, в ходе которой задержали российского гражданина.