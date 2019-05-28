Президент Косова объяснил задержание россиянина 

Президент Косова Хашим Тачи объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН его сопротивлением полиции. Об этом сообщает РИА Новости.
Посольство России в Сербии резко осудило операцию косовской полиции на севере Косова и Метохии, в ходе которой задержали российского гражданина.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия полицейских «очередной провокацией Приштины», направленной на разжигание межэтнической вражды, и назвала причиной вызывающего поведения косоваров следствием «многолетнего потакания им со стороны ЕС и США».