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Президент Косова объяснил задержание россиянина 

Lenta.ru + ещё 3 35 минут назад
Президент Косова Хашим Тачи объяснил задержание российского сотрудника миссии ООН его сопротивлением полиции. Об этом сообщает РИА Новости.
Задержанный в Косове россиянин находится в больнице
Посольство России в Сербии резко осудило операцию косовской полиции на севере Косова и Метохии, в ходе которой задержали российского гражданина.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия полицейских «очередной провокацией Приштины», направленной на разжигание межэтнической вражды, и назвала причиной вызывающего поведения косоваров следствием «многолетнего потакания им со стороны ЕС и США».
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