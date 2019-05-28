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Задержанного в Косове россиянина отпустили 

Рамблер + ещё 4 16 минут назад
Российский сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков, задержанный сегодня косовской полицией, освобожден.
Президент Косова объяснил задержание россиянина
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на миссию.
Ранее спецназ непризнанной республики вторгся в северные муниципалитеты Косова и Метохии на бронированных автомобилях.
В результате столкновений на импровизированных баррикадах и стрельбы двое сербов получили ранения, были задержаны 23 человека, в числе которых оказались два сотрудника Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК).
В мире , Видео , ООН
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