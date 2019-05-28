Задержанного в Косове россиянина отпустили

Российский сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков, задержанный сегодня косовской полицией, освобожден.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на миссию.

Ранее спецназ непризнанной республики вторгся в северные муниципалитеты Косова и Метохии на бронированных автомобилях.

В результате столкновений на импровизированных баррикадах и стрельбы двое сербов получили ранения, были задержаны 23 человека, в числе которых оказались два сотрудника Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК).