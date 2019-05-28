Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под стеклами вода: На «мосту Кличко» обнаружили очередную проблему 

Рамблер 39 минут назад
На новом пешеходном мосту в Киеве нашли очередную проблему. Пользователь Facebook Алексей Копытько обнаружил, что между покрытием моста и стеклянными панелями имеется довольно большой зазор, из-за чего под стеклами скапливается вода и грязь.
«Я не знаю, какой гений подсунул Кличко легенду, что в мост якобы кто-то стрелял, потому что любому видно: главные вандалы — это те, кто укладывал сами стёкла», — сделал вывод Копытько.
Он отметил, что ширина зазора — около двух сантиметров, и приложил фотографии, на которых для наглядности поместил в зазор книгу.
Пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк «Владимирская горка» с аркой Дружбы народов, открыли 25 мая при участии мэра города Виталия Кличко.
Часть моста сделана из стеклянных панелей. 26 мая на мосту треснули две стеклянные панели, на следующий день трещины обнаружили на третьей панели.
В мире , Видео , Украина , Виталий Кличко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилась судьба задержанного в Косове россиянина16
Видео поездки Зеленского в Донбасс попало в Сеть13
Россия потребовала объяснений от Китая175
«Дети лежали на земле»: резня и харакири у школьного автобуса56
Президент Косова объяснил задержание россиянина122
Видео
08:07
Президент Косова объяснил задержание россиянина
В мире
02:13
Россия потребовала объяснений от Китая
Политика
03:05
На «мосту Кличко» обнаружили новую проблему
В мире Украина
04:46
Опасность рядом: Москвичей предупредили о торнадо
Погода Новости Москвы
00:13
«Есть угроза дальнейшего обрушения»: ЧП с балконом в Москве
Происшествия Катастрофы
05:14
Видео поездки Зеленского в Донбасс попало в Сеть
Украина В мире
01:01
Глава Генштаба ВСУ оконфузился на передовой
В мире Украина
09:29
«Дали по миллиону, чтобы держали язык за зубами»
Шоу-бизнес
06:11
Первый визит: Зеленский прибыл в Донбасс
Украина В мире
01:23
Появилось видео вторжения турецких войск в Ирак
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение