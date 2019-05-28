На «мосту Кличко» обнаружили новую проблему

Под стеклами вода: На «мосту Кличко» обнаружили очередную проблему

На новом пешеходном мосту в Киеве нашли очередную проблему. Пользователь Facebook Алексей Копытько обнаружил, что между покрытием моста и стеклянными панелями имеется довольно большой зазор, из-за чего под стеклами скапливается вода и грязь.

«Я не знаю, какой гений подсунул Кличко легенду, что в мост якобы кто-то стрелял, потому что любому видно: главные вандалы — это те, кто укладывал сами стёкла», — сделал вывод Копытько.

Он отметил, что ширина зазора — около двух сантиметров, и приложил фотографии, на которых для наглядности поместил в зазор книгу.

Пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк «Владимирская горка» с аркой Дружбы народов, открыли 25 мая при участии мэра города Виталия Кличко.

Часть моста сделана из стеклянных панелей. 26 мая на мосту треснули две стеклянные панели, на следующий день трещины обнаружили на третьей панели.