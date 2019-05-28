Киевляне обнаружили новый конструктивный просчет на «мосту Кличко»

На велопешеходном мосту над Владимирским спуском в Киеве стеклянные панели установлены с двухсантиметровым зазором, что приводит к скапливанию под ними воды. Об этом в своем фейсбуке написал пользователь Алексей Копытко.

Он подчеркнул, что из-за скопившейся воды на стекле появились "вычурные грязевые разводы".

Чтобы доказать, что панели отходят от покрытия моста, он просунул в щель между ними книгу и приложил к посту соответствующую фотографию.

"Мост Кличко" получил такое название из-за того, что его торжественно открыл киевский мэр Владимир Кличко

Ранее сообщалось, что полиция расследует повреждение "моста Кличко".