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Киевляне обнаружили новый конструктивный просчет на «мосту Кличко» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.ru
На велопешеходном мосту над Владимирским спуском в Киеве стеклянные панели установлены с двухсантиметровым зазором, что приводит к скапливанию под ними воды. Об этом в своем фейсбуке написал пользователь Алексей Копытко.
Он подчеркнул, что из-за скопившейся воды на стекле появились "вычурные грязевые разводы".
Чтобы доказать, что панели отходят от покрытия моста, он просунул в щель между ними книгу и приложил к посту соответствующую фотографию.
"Мост Кличко" получил такое название из-за того, что его торжественно открыл киевский мэр Владимир Кличко.
Ранее сообщалось, что полиция расследует повреждение "моста Кличко".
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В мире , Украина , Владимир Кличко
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