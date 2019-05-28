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США пообещали продолжить бойкот женевской конференции по разоружению 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
США продолжат бойкотировать конференцию по разоружению в Женеве до окончания председательства Венесуэлы в этой организации, заявила на брифинге официальный представитель госдепа Морган Ортагус.
"Мы будем бойкотировать конференцию до окончания четырехнедельного председательства Венесуэлы", — сказала она журналистам.
Ортагус объяснила это тем, что Венесуэла в организации представлена "режимом Мадуро", который США не признают законным.
Массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро начались 21 января — спустя некоторое время после приведения его к присяге. После начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Комментарии
В мире , Конфликты , Оружие , США , Николас Мадуро , Госдеп США , Венесуэла
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