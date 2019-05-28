Порошенко будет спонсировать партию Ляшко, сообщили СМИ

"Как рассказал "Стране" источник в Радикальной партии, ее лидер уже договорился о новом спонсорстве с Петром Порошенко. Именно в его интересах глава радикалов будет критиковать и троллить Зеленского до конца выборов", — говорится в сообщении.

Ранее Ляшко называл Зеленского "узурпатором". Он также заявлял, что указ Зеленского о роспуске парламента является неконституционным.

В России в 2015 году против Ляшко возбудили уголовное дело по статьям "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".