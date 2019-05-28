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Президент Австрии отправил в отставку правительство Курца 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен во вторник освободил от обязанностей правительство страны во главе с Себастьяном Курцем после вынесенного парламентом вотума недоверия.
Президент поручил министру финансов Хартвигу Легеру, неделю назад ставшему временным вице-канцлером, выполнять обязанности канцлера Австрии до назначения временного главы правительства, который останется "у руля" до досрочных парламентских выборов в сентябре.
Себастьян Курц, в 2017 году ставший самым молодым канцлером в истории республики, теперь стал и самым "краткосрочным" главой австрийского правительства, удержавшись на этом посту всего 525 дней.
Однако говорить о том, что канцлер Курц — уже история, пока рано. Как заявил РИА Новости научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики Александр Дубови, Себастьян Курц, скорее всего, вновь вернется на пост канцлера осенью — возглавляемая им Австрийская народная партия (АНП) с очень большой долей вероятности одержит победу на досрочных выборах сентябре.
Парламент Австрии в понедельник большинством голосов вынес вотум недоверия правительству во главе с Курцем. Вопрос о вотуме подняла оппозиция на фоне правительственного кризиса в стране, к которому привела публикация скандальной видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе (Австрийская партия свободы).
Штрахе ушел в отставку, Курц отказался дальше работать в правительственной коалиции с АПС и объявил досрочные парламентские выборы. На посты ушедших министров от АПС Курц назначил представителей своей партии и экспертов, что вызвало недовольство оппозиции. Свою роль сыграли и итоги выборов в Европарламент в Австрии — плачевный результат для оппозиции и лучший в истории партии Курца.
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В мире , Себастьян Курц , Европарламент , РИА Новости , Австрия
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