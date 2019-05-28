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Берлускони избрали в Европарламент 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший премьер-министр Италии, а ныне глава партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони одержал победу на прошедших выборах в Европарламент.
Как сообщает TGCOM24, 82-летний политик стал самым популярным кандидатом от "Вперед, Италии". Берлускони заручился поддержкой 520 тысяч итальянцев.
С этого момента для Кавальере начинается новая политическая жизнь. Несмотря на почтенный возраст и недавнюю госпитализацию из-за болезни почек, Берлускони находится в отличной физической форме и готовится внести свой вклад в работу обновленного законодательного собрания Европы.
Напомним, что за партию "Вперед, Италия" проголосовали около 9 процентов избирателей, что позволяет этой политической силе претендовать на 8 мест в Европарламенте.
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В мире , Сильвио Берлускони , Европарламент , Италия
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