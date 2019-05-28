Климкин рассказал о разрушенных планах России 

Россия хотела использовать украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года, как разменную монету, однако вердикт Международного трибунала ООН по морскому праву сломал план действий Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter-аккаунте.
«Решение в Гамбурге сломало российскую логику, по которой они хотели использовать наших ребят как разменную монету, сыграв на политической конъюнктуре», — написал он.
Климкин добавил, что теперь Украина вместе со своими друзьями и партнерами собирается превратить символическую победу в практические рычаги и вернуть арестованных моряков на родину.
25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, согласно которому Россия должна освободить три украинских корабля и 25 моряков, арестованных после инцидента в Черном море. О выполнении этого решения необходимо доложить до 25 июня.
В ответ на это в МИД России подчеркнули, что конвенция по морскому праву не может быть применена в споре о произошедшем в Керченском проливе и Москва будет отстаивать свою позицию в ходе последующего арбитражного разбирательства.
В ноябре 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три украинских корабля, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. По данному факту было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, а все 24 моряка, находившиеся на судах, — арестованы. 15 апреля срок предварительного расследования по делу продлили до 25 августа. Киев считает действия Москвы актом военной агрессии.