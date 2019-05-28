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Депутат Рады призвал Гройсмана покаяться вместо отчета о проделанной работе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Василий Нимченко считает, что отчета от правительства премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о проделанной работе не будет, потому что "не о чем отчитываться", а сам премьер может только "выйти и покаяться".
Ранее Гройсман заявил, что подает заявление об отставке. Согласно закону, оно должно быть рассмотрено Верховной радой в течение десяти дней. Отставку премьера принимает Рада, что влечет за собой отставку всего кабинета министров. Правительство, чью отставку принял парламент, продолжает выполнять свои обязанности до начала работы нового кабмина.
"Я думаю, что отчета никакого правительства как такового, быть не может априори, потому что не о чем отчитываться. Единственное — может выйти и покаяться Гройсман, который угрожал научить, как управлять страной, и довел страну до нищеты, довел страну до "тарифного геноцида", — сказал Нимченко во вторник в эфире телеканала "112. Украина".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную раду и призвал кабмин освободить места для новых поколений. Кроме того, он призвал депутатов уволить глав Службы безопасности, Генпрокуратуры и министерства обороны.
Ранее глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявлял, что кабмин находится в состоянии "преступного бездействия" и не решает безотлагательные государственные задачи, а занят лишь личными экономическими и политическими проектами. По словам политика, в отчете правительства за 2018 год, размещенном на сайте ведомства, не обозначены проблемы падения промышленного производства, рекордное снижение поступления иностранных инвестиций, и многие другие, актуальные и крайне болезненные для страны вопросы. Также в отчете нет путей решения этих вопросов.
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В мире , Украина , Виктор Медведчук , Владимир Зеленский , Владимир Гройсман , Министерство обороны , Генпрокуратура РФ , Верховная Рада
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