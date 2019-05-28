Депутат Рады призвал Гройсмана покаяться вместо отчета о проделанной работе

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Василий Нимченко считает, что отчета от правительства премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о проделанной работе не будет, потому что "не о чем отчитываться", а сам премьер может только "выйти и покаяться".

Ранее Гройсман заявил, что подает заявление об отставке. Согласно закону, оно должно быть рассмотрено Верховной радой в течение десяти дней. Отставку премьера принимает Рада, что влечет за собой отставку всего кабинета министров. Правительство, чью отставку принял парламент, продолжает выполнять свои обязанности до начала работы нового кабмина.

"Я думаю, что отчета никакого правительства как такового, быть не может априори, потому что не о чем отчитываться. Единственное — может выйти и покаяться Гройсман, который угрожал научить, как управлять страной, и довел страну до нищеты, довел страну до "тарифного геноцида", — сказал Нимченко во вторник в эфире телеканала "112. Украина".

министерства обороны. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную раду и призвал кабмин освободить места для новых поколений. Кроме того, он призвал депутатов уволить глав Службы безопасности, Генпрокуратуры