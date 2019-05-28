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Начались столкновения сербов с полицией Косово 

Lenta.ru 36 минут назад
Проживающие на севере Косово сербы возвели баррикады и сопротивляются действиям полицейских самопровозглашенной республики. На улицах слышны выстрелы. Об этом сообщает телеканал РТС.
Вучич привел армию в боеготовность
Репортер канала рассказал, что на улицах сербских муниципалитетов Зубин-Поток и Косовска-Митровица на севере Косово и Метохии слышны сирены и выстрелы, развернуты силы ROSA (спецназа МВД Косово). Местные сербы возвели на улицах баррикады, в ходе штурма которых были ранены по меньшей мере двое сербов и один албанец-полицейский.
Журналисты также сообщают, что в ходе перестрелки спецназа с неизвестным противником было выпущено не менее 200 пуль.
Беспорядки начались после того, как утром 28 мая в Косово арестовали 13 этнических сербов по подозрению в причастности к организованной преступности и убийству полицейского в 2011 году.
Сербские власти заявили о том, что готовы отвечать на действия Приштины: президент страны Александр Вучич привел войска в полную боевую готовность.
Ранее во вторник сербский президент, выступая перед парламентом, предложил прекратить «ложь и самообман» и признать, что Сербия больше не контролирует Косово. 27 мая он заявил, что со дня на день ожидает нападения албанцев на сербов в непризнанной республике
Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран отказались это признать. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. Переговоры между Белградом и Косово прекратились в марте 2017 года.
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В мире , Видео , МВД
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