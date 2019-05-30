СМИ: спецназ Косово потерял секретные документы во время операции

Оказалось, что все документы были на албанском языке.

Во время спецоперации в Косово спецназ потерял копию плана действий и списки с именами сербов, которых необходимо было задержать. Об этом сообщают «Вечерне Новости».

Оказалось, что все документы были на албанском языке. Это фотографии, номера телефонов и имена. Во время этой спецоперации на севере Косово были избиты более 100 сербов, 19 — арестованы.

Ранее сербская армия была приведена в боевую готовность из-за положения на севере Косово. По информации местных правоохранительных органов, там произошла перестрелка между спецназом и неизвестными, которая длилась несколько часов.