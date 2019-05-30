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СМИ: спецназ Косово потерял секретные документы во время операции 

ТК «Звезда» + ещё 37 45 минут назад
Оказалось, что все документы были на албанском языке.
Во время спецоперации в Косово спецназ потерял копию плана действий и списки с именами сербов, которых необходимо было задержать. Об этом сообщают «Вечерне Новости».
Оказалось, что все документы были на албанском языке. Это фотографии, номера телефонов и имена. Во время этой спецоперации на севере Косово были избиты более 100 сербов, 19 — арестованы.
Ранее сербская армия была приведена в боевую готовность из-за положения на севере Косово. По информации местных правоохранительных органов, там произошла перестрелка между спецназом и неизвестными, которая длилась несколько часов.
Президент Косово Хашим Тачи заявил, что спецоперация была организована с целью борьбы с организованной преступностью. Среди пострадавших оказался и сотрудник миссии ООН россиянин Михаил Краснощеков.
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