Сирийский солдат погиб при ракетном ударе Израиля

Израиль вечером 27 мая нанес ракетный удар по системам ПВО Сирийской Арабской армии (САА), в результате погиб один сирийский военнослужащий. Об этом сообщает Al-Masdar News.

Известно имя погибшего — 22-летнего сирийца звали Ахмад Башар Аль-Барад. Еще один солдат был тяжело ранен. Известно, что израильским силам удалось уничтожить пусковую установку, располагавшуюся в районе Таль Аль-Шаар в провинции Кунейтра.

לפני זמן קצר הצבא הסורי ניסה לפגוע במטוס ישראלי, הוא לא הצליח. חיל האוויר בתגובה השמיד את המשגר שממנו נורתה האש. המדיניות שלנו ברורה — איננו מוכנים לסבול שום תוקפנות נגדנו, ונגיב נגדה בעוצמה ובתקיפות. pic.twitter.com/vGFXaxn4XL— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 27 мая 2019 г. Еврейское государство объяснило свои действия: официальное заявление опубликовал Twitter-аккаунт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху . По его словам, ВВС его страны уничтожили технику, из которой ранее был обстрелян израильский самолет, совершавший мирный плановый полет.

Израиль неоднократно атаковал территорию Сирии: как правило, его целью становились иранские подразделения «Аль-Кудс», которые участвуют в военных действиях на стороне правительственных войск.