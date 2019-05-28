Сирийский солдат погиб при ракетном ударе Израиля 

Израиль вечером 27 мая нанес ракетный удар по системам ПВО Сирийской Арабской армии (САА), в результате погиб один сирийский военнослужащий. Об этом сообщает Al-Masdar News.
Известно имя погибшего — 22-летнего сирийца звали Ахмад Башар Аль-Барад. Еще один солдат был тяжело ранен. Известно, что израильским силам удалось уничтожить пусковую установку, располагавшуюся в районе Таль Аль-Шаар в провинции Кунейтра.
Еврейское государство объяснило свои действия: официальное заявление опубликовал Twitter-аккаунт премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По его словам, ВВС его страны уничтожили технику, из которой ранее был обстрелян израильский самолет, совершавший мирный плановый полет.
לפני זמן קצר הצבא הסורי ניסה לפגוע במטוס ישראלי, הוא לא הצליח. חיל האוויר בתגובה השמיד את המשגר שממנו נורתה האש. המדיניות שלנו ברורה — איננו מוכנים לסבול שום תוקפנות נגדנו, ונגיב נגדה בעוצמה ובתקיפות. pic.twitter.com/vGFXaxn4XL— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 27 мая 2019 г.
Израиль неоднократно атаковал территорию Сирии: как правило, его целью становились иранские подразделения «Аль-Кудс», которые участвуют в военных действиях на стороне правительственных войск.
В еврейском государстве неоднократно указывали на то, что намерены противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества Тегерана с враждебным Израилю исламистским движением «Хезболла».