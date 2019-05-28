Климкин раскрыл свою «эмоциональную мечту» в политике

Объявивший об отставке министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что его политической "эмоциональной мечтой" является победа от "какого-то округа" в Киеве. Своим мнением он поделился в эфире СТБ, передает "Страна.ua".

Он отметил, что на выборах в Верхонвую раду хотел бы участвовать в составе "команды", однако в настоящий момент он не может ее найти.

" [Ищу] команду единомышленников, у которой было бы достаточно и идей, и драйва для того, чтобы менять страну. Я не хочу идти в политику ради политики", — заверил Климкин.

Также он отметил, что в партию "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского его "пока не звали".