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Климкин раскрыл свою «эмоциональную мечту» в политике 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.ru
Объявивший об отставке министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что его политической "эмоциональной мечтой" является победа от "какого-то округа" в Киеве. Своим мнением он поделился в эфире СТБ, передает "Страна.ua".
Он отметил, что на выборах в Верхонвую раду хотел бы участвовать в составе "команды", однако в настоящий момент он не может ее найти.
" [Ищу] команду единомышленников, у которой было бы достаточно и идей, и драйва для того, чтобы менять страну. Я не хочу идти в политику ради политики", — заверил Климкин.
Также он отметил, что в партию "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского его "пока не звали".
Ранее Климкин рассказал о предложении выпить водки от своего российского коллеги Сергея Лаврова.
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В мире , Украина , Павел Климкин , Владимир Зеленский , Сергей Лавров
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