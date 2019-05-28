Axios: твиттер Трампа стал «банальным» и потерял прежнюю силу

Аналитики зафиксировали падение показателя взаимодействия, который характеризуется количеством его постов и подписчиков в социальной сети. Данный показатель стал гораздо слабее в сравнении с началом его вступления в должность президента США.

Как отмечает издание, «самый сильный инструмент коммуникации Трампа» теряет свою эффективность. Например, коэффициент взаимодействия в твиттере Трампа снизился с 0,55% в момент его избрания в 2016 году до 0,16% в мае 2019 года. В июне 2017 года этот коэффициент держался на уровне 0,32%.

Твиты Трампа потеряли свою агрессивность и стали просто банальными, это видно, если проследить его сообщения о расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Эта тема была «скандальной», а стала «рутинной» в твиттере главы американского государства, отмечается в материале.

Тем не менее частота твитов Трампа выросла за время его президентства с 157 раз в месяц в течение первых 6 месяцев его срока до 284 раз в месяц за последние 6 месяцев.