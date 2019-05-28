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Команда Зеленского ищет новые кадры для реформирования страны 

ТАСС 40 минут назад
Фото: Reuters
Команда президента Украины Владимира Зеленского запустила проект "социальный лифт", в рамках которого рассчитывает найти квалифицированных специалистов для проведения реформ в стране. Об этом сообщается на странице команды главы государства в Facebook.
"Социальный лифт открыт! Пришло время перемен! Мы запускаем beta-версию проекта LIFT", — отмечается в сообщении.
Ее инициаторы пояснили, что цель проекта — "объединить квалифицированных специалистов и инновации, обеспечить положительные изменения в стране и ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие". Участником проекта может стать "абсолютно каждый" гражданин Украины.
"Мы объединили лучшие рекрутинговые компании и специалистов, которые будут тщательно следить за процессом отбора", — поясняется в сообщении.
Создатели проекта рассчитывают, что инновационная платформа LIFT поможет найти вакансию для специалистов и работать на изменение страны, рассказать идею, которая решит сложные вопросы или будет полезной. Кроме того, новый проект позволяет "представить продукт, который принесет положительные изменения на государственном уровне".
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Комментарии
В мире , Украина , Владимир Зеленский
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