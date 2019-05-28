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Названы приоритетные законопроекты Зеленского 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Reuters
Один из приоритетов избранного президента Украины Владимира Зеленского — законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. Об этом заявил представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук, сообщает ТАСС.
Речь идет о законопроекте, инициированном предшественником Зеленского на президентском посту Петром Порошенко. По словам Стефанчука, глава государства не верит в эффективность работы Верховной Рады восьмого созыва.
Кроме того, украинский лидер считает своим приоритетом новую редакцию уголовного кодекса, в частности, вопросы незаконного обогащения и принятия избирательного кодекса.
Представитель Зеленского в парламенте обратил внимание на то, что глава государства не будет подписывать законы, принятые с нарушениями — «в первую очередь кнопкодавства, также внесения одного и того же закона несколько раз в Верховную Раду». «Мы должны научится жить по правилам», — резюмировал он.
23 мая Стефанчук заявил, что число депутатов Верховной Рады необходимо пересмотреть в связи с сокращением населения страны. Ранее сообщалось, что партия Зеленского выбрала своей идеологией либертарианство.
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Комментарии
В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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