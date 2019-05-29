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Зеленский обещал сделать все возможное для освобождения 8 бойцов ВСУ, попавших в плен ДНР 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: @president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все возможное для освобождения восьмерых бойцов Вооруженных сил Украины, попавших в плен на территории Донецкой народной республике (ДНР) 23 мая. Об этом сообщается в среду на сайте главы государства.
"Будет сделано все необходимое для возвращения пленных бойцов. Мы будем действовать максимально быстро и эффективно для освобождения наших ребят",
— сказал Зеленский, заслушав информацию об обстоятельствах пленения военнослужащих мотопехотного батальона 53-й отдельной моторизированной бригады из состава так называемых Объединенных сил в Донбассе.
Служебное расследование инцидента, которое проводится по приказу командующего операции Объединенных сил, факта государственной измены не установило, отмечается в сообщении.
"В то же время по командованию батальона и 53-й отдельной моторизированной бригады будут сделаны управленческие и дисциплинарные выводы в связи с существенными просчетами в организации боевой подготовки и внутренней службы, — отмечается на сайте президента. — Кроме этого, установлено нарушение личным составом пограничного наряда на пропускных пунктах "Новотроицкое", "Березовое-1" и "Березовое-2" порядка контроля за перемещением через линию соприкосновения".
Восемь украинских военнослужащих были задержаны в прошлую среду на территории Донецкой народной республики. По сообщению пресс-службы командования силовой операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе, это произошло утром, когда бойцы, следовавшие на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от определенного маршрута и попали на неподконтрольную Киеву часть территории. Позже в ДНР подтвердили задержание военнослужащих ВСУ.
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Комментарии
В мире , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский
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