Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Партия Саакашвили примет участие во внеочередных выборах в Раду 

РИА Новости + ещё 17 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Партия "Движение новых сил", лидером которой является бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили, намерена принять участие во внеочередных выборах в Верховную раду, заявил бывший заместитель генпрокурора, член совета партии Давид Сакваралидзе.
"Мы, как партия, пойдем на эти выборы. И будем отстаивают ту философию и те проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила", — заявил Сакваралидзе в интервью изданию "Апостроф".
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Однако президент Владимир Зеленский после вступления в должность президента подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
Последние новости
Экс-президент Украины: зачем Зеленский дал Саакашвили гражданство Танк, который сделал немецкую армию почти беспомощной Студентка медицинского вуза годами публично глумилась над пациентами
В мире , Конфликты , Политика , Украина , Выборы на Украине , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , Верховная Рада , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся65
Названа главная угроза США8
Путин и Лукашенко установили срок проработки путей интеграции62
МИД потребовал объяснений за скандал с «россиянкой»111
Идлиб превратился в «чёрную дыру» для России и Асада11
Видео
01:13
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация
В мире Украина
00:45
«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся
Армия В мире
08:04
Путин и Лукашенко установили срок проработки путей интеграции
Политика СНГ
00:38
Идлиб превратился в «чёрную дыру» для России и Асада
Ближний Восток Конфликты
01:00
Названа главная опасность для Крымского моста
Армия Другое
00:47
Дилетант устроил пивной потоп на заводе
Происшествия
02:43
Москвичам пообещали самый теплый день с начала года
Погода Новости Москвы
01:02
Избитый Виторганом Богомолов получил новую должность
Общество
03:57
Робот-полиглот может писать на 10 разных языках
Технологии Наука и техника
00:26
Кто на самом деле будет править Украиной
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение