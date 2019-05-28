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Трамп и Абэ прибыли на японский вертолетоносец «Кага» 

РИА Новости + ещё 4 44 минуты назад
Фото: © REUTERS / Jonathan Ernst
Лидеры США Дональд Трамп и Японии Синдзо Абэ прибыли на вертолетоносец "Кага" на базе японских сил самообороны Йокосука, трансляцию ведет телекомпания NHK.
Трамп и Абэ с супругами приветствуют военнослужащих.
"Кага" — один из двух вертолетносцев Японии, которые планируется переоборудовать под авианосцы. План подразумевает переоборудование двух вертолетоносцев класса "Издумо" — "Кага" и собственно "Идзумо" для превращения их в авианосцы и размещения на них в общей сложности 20 истребителей короткого взлета и вертикальной посадки F-35B. Всего Япония планирует закупить у США 100 самолетов F-35 двух модификаций.
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В мире , Ближний Восток , Войска , Конфликты , Оружие , Синдзо Абэ , Дональд Трамп , США , Япония
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