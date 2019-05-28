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Покушавшегося на президента Бразилии признали невменяемым 

Вести.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: www.vesti.ru
Мужчина, устроивший покушение на действующего президента Бразилии Жаира Болсонару, избежит уголовной ответственности. Суд признал его невменяемым. Психиатр утверждает, что у нападавшего по фамилии ди Оливейра — есть патология, он был не в состоянии осознать последствия своих действий. Как только решение суда вступит в силу, 40-летнего мужчину направят на принудительное лечение.
В сентябре — в ходе встречи Жаира Болсонару с избирателями — Оливейра нанёс политику ножевое ранение, якобы из личных мотивов. Болсонару провёл в больнице около месяца и перенёс две операции, напоминает телеканал "Россия 24".
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В мире , Криминал , Бразилия
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