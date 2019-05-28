Тимошенко поддержала решение о роспуске Рады

Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала ICTV.

«Он сделал правильно. Парламент распущен правильно. Пусть идут на выборы», — цитирует её ТАСС.

Вместе с этим она добавила, что Зеленский «должен был распустить» Раду.

Ранее сообщалось, что указ президента Украины о роспуске Верховной рады вступил в силу.