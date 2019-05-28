Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко поддержала решение президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.
Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала ICTV.
«Он сделал правильно. Парламент распущен правильно. Пусть идут на выборы», — цитирует её ТАСС.
Вместе с этим она добавила, что Зеленский «должен был распустить» Раду.
Ранее сообщалось, что указ президента Украины о роспуске Верховной рады вступил в силу.
Экс-лидер Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН прокомментировал решение Зеленского распустить Верховную раду.