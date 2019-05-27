В ООН призвали Украину наполнить Раду женщинами

Координатор по гуманитарным вопросам в поддержку равного участия женщин в парламентских выборах, а также координатор системы ООН на Украине Оснат Лубрани призвала, чтобы в Верховной раде действовала квота на 30% депутатов-женщин.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на представительство ООН на Украине.

Лубрани подчеркнула, что делает данное заявление перед выборами в украинский парламент.

«Я хотела бы обратить внимание на важность равного участия женщин в выборах и их представительства в следующем созыве Верховной рады», — сказала Лубрани.

Она напомнила, что население Украины на 54% состоит из женщин, однако в Раде их процент всегда был «незначительным».