Макрон и Меркель обсудили по телефону выбор нового главы Еврокомиссии

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель , в ходе которых обсудил выбор кандидатуры нового главы Еврокомиссии (ЕК). Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на источник в президентской администрации.

По его словам, лидеры двух стран подчеркнули, что не хотят выносить на публику разногласия по поводу возможного преемника нынешнего председателя ЕК Жан-Клода Юнкера и хотят, чтобы этот процесс прошел "идеально". В то же время Макрон настаивал на том, что так называемая система единого кандидата (Spitzenkandidat), когда пост главы ЕК достается преемнику от политической группы, получившей наибольшее число мест в Европарламенте , не применялась автоматически. Однако Меркель предпочитает придерживаться ее, уточнил источник агентства.

Группа центристов, в которую войдут участники евровыборов от основанной Макроном партии "Республика на марше", станут третьей по численности в новом составе ЕП. В этой связи президент заявил, что эта группа должна участвовать в процессе выбора кандидата.