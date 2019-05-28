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Генпрокурор Украины засобирался в политику 

Lenta.ru + ещё 4 22 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Генпрокурор Украины Юрий Луценко планирует покинуть свою должность после внеочередных выборов в Верховную Раду и уйти в политику. Об этом он сообщил в эфире канала ICTV.
Он подчеркнул, что считает первоочередной задачей проведение честных парламентских выборов, которые пройдут в середине июля 2019-го. «После этого новоизбранный парламент сформирует свои руководящие органы, коалицию, правительство. И после этого, очевидно, примет решение о новом генпрокуроре», — напомнил Луценко.
Генпрокурор заявил, что намерен пойти в политику не по спискам партий, а «к людям, с которыми будет работать над видением развития Украины».
В начале мая Луценко пожаловался на давление со стороны избранного президента Украины Владимира Зеленского. Он рассказал об информационных атаках на него со стороны команды украинского лидера.
Луценко был назначен на свой пост президентом Петром Порошенко 12 мая 2016 года. Срок полномочий для этой должности составляет на Украине шесть лет. Ранее он заявлял, что готов продолжать работать генеральным прокурором даже в случае поражения Порошенко на президентских выборах.
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Комментарии
В мире , Украина , Юрий Луценко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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