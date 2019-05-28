Генпрокурор Украины засобирался в политику

Он подчеркнул, что считает первоочередной задачей проведение честных парламентских выборов, которые пройдут в середине июля 2019-го. «После этого новоизбранный парламент сформирует свои руководящие органы, коалицию, правительство. И после этого, очевидно, примет решение о новом генпрокуроре», — напомнил Луценко.

Генпрокурор заявил, что намерен пойти в политику не по спискам партий, а «к людям, с которыми будет работать над видением развития Украины».

В начале мая Луценко пожаловался на давление со стороны избранного президента Украины Владимира Зеленского . Он рассказал об информационных атаках на него со стороны команды украинского лидера.