Генпрокурор Украины анонсировал свою отставку

Он выразил мнение, что его "заданием" в ближайшее время является проведение "честных" выборов.

"После этого я пойду в политику", — подчеркнул Луценко.

Генпрокурор также уточнил, что новый главный обвинитель Украины будет выбран Верховной радой после выборов, которые состоятся "в 20 числах июля".

Ранее сообщалось, что в Раде начали сбор подписей за отставку Луценко.