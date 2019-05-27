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Генпрокурор Украины анонсировал свою отставку 

Газета.Ru + ещё 2 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил в эфире ICTV, что намерен уйти в отставку после проведения досрочных выборов в Верховную раду. Об этом сообщает РИА "Новости".
Он выразил мнение, что его "заданием" в ближайшее время является проведение "честных" выборов.
"После этого я пойду в политику", — подчеркнул Луценко.
Генпрокурор также уточнил, что новый главный обвинитель Украины будет выбран Верховной радой после выборов, которые состоятся "в 20 числах июля".
Ранее сообщалось, что в Раде начали сбор подписей за отставку Луценко.
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В мире , Украина , Юрий Луценко , Верховная Рада
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