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Вакарчук представил новых членов своей политкоманды 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Лидер группы "Океан Эльзы" и глава партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что к его команде присоединились политики Павел Кухту и Ярослав Железняк. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу "Голоса".
В сообщении представителей "Голоса" отмечается, что Кухту стал программным директором партии. В пресс-службе подчеркнули, что он последние годы "двигал" ряд реформаторских инициатив украинского правительства.
Железняк в партии назвали "одним из лучших" специалистов по связям с Радой, он занял пост заместителя руководителя избирательной кампании "Голоса".
Ранее Вакарчук объяснил, зачем ему нужно участвовать в выборах в Раду.
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В мире , Украина , Святослав Вакарчук , Правительство Украины
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