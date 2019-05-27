Вакарчук представил новых членов своей политкоманды

Лидер группы "Океан Эльзы" и глава партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что к его команде присоединились политики Павел Кухту и Ярослав Железняк. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу "Голоса".

В сообщении представителей "Голоса" отмечается, что Кухту стал программным директором партии. В пресс-службе подчеркнули, что он последние годы "двигал" ряд реформаторских инициатив украинского правительства

Железняк в партии назвали "одним из лучших" специалистов по связям с Радой, он занял пост заместителя руководителя избирательной кампании "Голоса".

Ранее Вакарчук объяснил, зачем ему нужно участвовать в выборах в Раду.