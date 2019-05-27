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Президент объявил нового канцлера Австрии 

Газета.Ru + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Австрийский президент Александер Ван дер Беллен во вторник, 28 мая, освободит от занимаемой должности канцлера Австрии Себастьяна Курца, и.о. главы правительства будет назначен вице-канцлер Хартвиг Лёгера, сообщает ТАСС.
Данное заявление президент сделал во время пресс-конференции в своей канцелярии, расположенной в Вене.
Ранее австрийский парламент объявил вотум недоверия правительству Курца. Сам Курц заявил, что готов принять свою отставку, однако подчеркнул, что окончательное решение в этом вопросе должен принять "народ" Австрии на выборах.
Ранее сенатор и член ПА ОБСЕ Ирина Гехт заявила, что объявленный Курцу вотум недоверия является проявлением "здравого смысла".
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В мире , Себастьян Курц , ОБСЕ , ИТАР-ТАСС , Австрия
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