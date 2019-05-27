Президент объявил нового канцлера Австрии

Австрийский президент Александер Ван дер Беллен во вторник, 28 мая, освободит от занимаемой должности канцлера Австрии Себастьяна Курца , и.о. главы правительства будет назначен вице-канцлер Хартвиг Лёгера, сообщает ТАСС.

Данное заявление президент сделал во время пресс-конференции в своей канцелярии, расположенной в Вене.

Ранее австрийский парламент объявил вотум недоверия правительству Курца. Сам Курц заявил, что готов принять свою отставку, однако подчеркнул, что окончательное решение в этом вопросе должен принять "народ" Австрии на выборах.