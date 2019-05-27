Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива. Об этом заявила заместитель главы МИД страны Елена Зеркаль.
«Для меня очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного пролива. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и вопрос правовой неопределённости в том числе, и вопрос спекуляций России о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива», — цитирует её слова в эфире радио «Новое время» УНИАН.
При этом представитель МИД подчеркнула важность для Украины получения возможности представления своих интересов в международном арбитраже.
Ранее Зеркаль сообщила о подготовке дипломатической ноты для МИД России относительно выдачи украинских моряков и кораблей, задержанных во время инцидента в Керченском проливе.
При этом Мосгорсуд 27 мая признал законным продление ареста всех украинских моряков.
Военнослужащие Украины были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как три украинских военных корабля незаконно пересекли границу России в районе Керченского пролива.
RT на русском: последние новости
Вучич предупредил об опасности нападения албанцев на сербов в Косове Помпео выступил за расширение связей США и Азербайджана МИД Украины подготовил ноту России по выдаче украинских моряков
Комментарии
В мире , Конфликты , Украина , МИД , Мосгорсуд , УНИАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна подумала об интеграции с Россией61
Начать переговоры с Москвой: Глава ВСУ сделал заявление33
Пока вы не уснули: Путин и мегапроект на 200 миллиардов159
Первый визит: Зеленский прибыл в Донбасс647
Ракетный удар: Израиль атаковал Сирию132
Видео
06:11
Первый визит: Зеленский прибыл в Донбасс
Украина В мире
00:50
Моряки РФ протаранили Mercedes в немецком порту
Происшествия
00:36
Пока вы не уснули: Путин и мегапроект на 200 миллиардов
В мире
00:46
«Пришел убить»: кровавое нападение в Ставрополе
Происшествия Криминал
00:35
Уважение и дружба: Посол Германии сделал признание о РФ
Политика Европа
00:59
Выборы в Раду оказались под угрозой срыва
В мире Украина
02:15
Новая диверсия в Крыму? ФСБ выступила с предупреждением
Происшествия Конфликты
03:53
Самый низкий рейтинг: Финал «Голоса. Дети» провалился
Шоу-бизнес
06:27
Не оправдал надежд: Канцлеру Австрии выразили недоверие
Европа В мире
00:46
Резня в ставропольской редакции: Появилось первое видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение