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СМИ: сирийская армия нашла в Хаме госпиталь «Белых касок» 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: кадр видео
Также военнослужащие нашли недалеко от госпиталя туннель длиной в 50 метров, где укрывались боевики.
Сирийская армия обнаружила в отбитом у боевиков населенном пункте Кальат аль-Мудик провинции Хама госпиталь активистов движения «Белые каски», сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Дамаск и Москва считают, что именно эта организация стоит за постановками «химических атак», в которых Запад обвиняет власти Сирии.
Полевая больница укомплектована медицинским оборудованием и инструментами, там же были обнаружены маски и костюмы химзащиты, в основном произведенные в Германии.
Кроме того, военнослужащие нашли недалеко от госпиталя туннель длиной в 50 метров. В нем боевики, которые могли проходить лечение, прятались от ударов армии. Стены сооружения сделаны из бетона, а ширина позволяет проехать по нему даже автомобилю.
Кроме того, боевики обустроили в туннеле комнаты для собраний руководства группировок, а также тюрьму. Теперь освобожденную территорию будут разминировать.
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Комментарии2
В мире , РИА Новости , Дамаск , Москва
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