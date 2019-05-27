Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине завели пятое дело против Порошенко 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за возможного незаконного завладения экс-президентом Петром Порошенко телеканалом "Прямой", сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов сообщил, что зарегистрировал в Госбюро расследований (ГБР) заявление о незаконном завладении Порошенко телеканалом "Прямой".
"В центральный аппарат бюро государственных расследований поступило третье (заявление Портнова — ред.). Оно уже зарегистрировано и касается совершения возможных коррупционных преступлений, связанных в результате приобретения телеканала "Прямой" касательно легализации доходов, полученных коррупционным путем по предварительному сговору группой лиц", — цитирует пресс-службу агентство УНН в понедельник.
В ведомстве добавили, что в бюро поступило четвертое заявление Портнова, однако пока дело пока не возбуждено.
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в 2018 году заявила, что Порошенко через подставных лиц купил телеканал "Прямой" у сына Януковича минимум за 10 миллионов долларов.
Порошенко принадлежит украинский "Пятый канал". Он также является основателем кондитерской корпорации Roshen — одного из крупнейших европейских производителей кондитерских изделий, владеет Луцким автомобильным заводом и корпорацией "Богдан".
Последние новости
В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине В России могут ужесточить правила призыва в армию "Друг узнал меня в прицел": как солдат ВСУ выбивали из аэропорта Донецка
Комментарии
В мире , Украина , Виктор Янукович , Андрей Портнов , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Рошен , ТРК "Петербург-Пятый канал"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Путин и мегапроект на 200 миллиардов134
Первый визит: Зеленский прибыл в Донбасс258
НАТО у самой границы: Москва и Минск забеспокоились92
Новая диверсия в Крыму? ФСБ выступила с предупреждением440
Из-за моряков: Киев приготовил ноту Москве34
Видео
06:11
Первый визит: Зеленский прибыл в Донбасс
Украина В мире
00:50
Моряки РФ протаранили Mercedes в немецком порту
Происшествия
00:36
Пока вы не уснули: Путин и мегапроект на 200 миллиардов
В мире
00:46
«Пришел убить»: кровавое нападение в Ставрополе
Происшествия Криминал
00:35
Уважение и дружба: Посол Германии сделал признание о РФ
Политика Европа
00:59
Выборы в Раду оказались под угрозой срыва
В мире Украина
02:15
Новая диверсия в Крыму? ФСБ выступила с предупреждением
Происшествия Конфликты
03:53
Самый низкий рейтинг: Финал «Голоса. Дети» провалился
Шоу-бизнес
06:27
Не оправдал надежд: Канцлеру Австрии выразили недоверие
Европа В мире
00:46
Резня в ставропольской редакции: Появилось первое видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение