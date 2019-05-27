На Украине завели пятое дело против Порошенко

Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за возможного незаконного завладения экс-президентом Петром Порошенко телеканалом "Прямой", сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича , юрист Андрей Портнов сообщил, что зарегистрировал в Госбюро расследований (ГБР) заявление о незаконном завладении Порошенко телеканалом "Прямой".

"В центральный аппарат бюро государственных расследований поступило третье (заявление Портнова — ред.). Оно уже зарегистрировано и касается совершения возможных коррупционных преступлений, связанных в результате приобретения телеканала "Прямой" касательно легализации доходов, полученных коррупционным путем по предварительному сговору группой лиц", — цитирует пресс-службу агентство УНН в понедельник.

В ведомстве добавили, что в бюро поступило четвертое заявление Портнова, однако пока дело пока не возбуждено.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в 2018 году заявила, что Порошенко через подставных лиц купил телеканал "Прямой" у сына Януковича минимум за 10 миллионов долларов.