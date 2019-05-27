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Зеленский осмотрел Счастье в Донбассе 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в свою первую рабочую поездку посетил позиции Вооруженных сил страны в Донбассе. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Зеленский осмотрел позиции армии в станице Луганской и населенном пункте Счастье, а также побывал на передовой.
«Ближайшая позиция противника — 400 метров», — уточняется в сообщении.
Глава государства проверил условия, в которых живут солдаты, расспросил их о качестве питания, укомплектовании подразделений людьми и техникой, а также о том, получают ли они жилье и социальный пакет. Украинский лидер поручил улучшить содержание военных.
По итогам поездки прошло совещание с участием главы Генштаба Украины генералом-лейтенантом Русланом Хомчаком.
В своей инаугурационной речи Зеленский заявил, что его первой и главной задачей станет прекращение огня в Донбассе. Он выразил готовность к диалогу и предложил начать урегулирование с «возвращения всех украинских пленных». В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) ему ответили, что давно поддерживают возобновление обменов пленными, поскольку такая практика прописана в минских соглашениях от 2014 года, и ждут конкретных предложений от Киева.
Позже команда Зеленского объявила, что намерена отстранить от мирного урегулирования участника международных переговоров по Донбассу, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, известного пророссийскими взглядами. В ответ политик заявил, что выйдет из переговорного процесса сам, поскольку категорически не согласен с позицией Зеленского: он настаивает на автономии для ДНР и ЛНР и амнистии, нынешний глава государства выступает против этого.
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Комментарии
В мире , Войска , Украина , Виктор Медведчук , Владимир Зеленский
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