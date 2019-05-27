Действующий лидер Малави Мутарика одержал победу на президентских выборах

Действующий глава Малави Питер Мутарика одержал победу на президентских выборах, которые проводились в этой африканской стране 21 мая. Об этом, как передало агентство Reuters, в понедельник сообщила Избирательная комиссия Малави.

По данным Избиркома, Мутарика набрал 38,57% голосов избирателей, пришедших на выборы главы государства.

Лидер оппозиционной "Партии конгресса Малави" Лазарус Чаквера получил 35,41% голосов. Вице-президент Саулос Чилима, в прошлом году покинувший правящую Демократическую прогрессивную партию и создавший собственное "Объединенное движение за трансформацию", заручился поддержкой 20,24% участвовавших в голосовании.

В минувшую субботу суд в столице Малави Лилонгве постановил отменить оглашение результатов прошедших в стране президентских и парламентских выборов до тех пор, пока голоса избирателей не будут пересчитаны в ряде округов. Это решение было принято по иску оппозиции, которая заявила о нарушениях, зафиксированных как минимум в 10 из 28 избирательных округов. Однако позднее Верховным судом Малави оно было отменено.

В Малави 21 мая проводились всеобщие выборы, включающие в себя президентские, парламентские и региональные выборы. Для победы на выборах главы государства кандидату было достаточно набрать простое большинство голосов.