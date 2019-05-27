Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Действующий лидер Малави Мутарика одержал победу на президентских выборах 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Действующий глава Малави Питер Мутарика одержал победу на президентских выборах, которые проводились в этой африканской стране 21 мая. Об этом, как передало агентство Reuters, в понедельник сообщила Избирательная комиссия Малави.
По данным Избиркома, Мутарика набрал 38,57% голосов избирателей, пришедших на выборы главы государства.
Лидер оппозиционной "Партии конгресса Малави" Лазарус Чаквера получил 35,41% голосов. Вице-президент Саулос Чилима, в прошлом году покинувший правящую Демократическую прогрессивную партию и создавший собственное "Объединенное движение за трансформацию", заручился поддержкой 20,24% участвовавших в голосовании.
В минувшую субботу суд в столице Малави Лилонгве постановил отменить оглашение результатов прошедших в стране президентских и парламентских выборов до тех пор, пока голоса избирателей не будут пересчитаны в ряде округов. Это решение было принято по иску оппозиции, которая заявила о нарушениях, зафиксированных как минимум в 10 из 28 избирательных округов. Однако позднее Верховным судом Малави оно было отменено.
В Малави 21 мая проводились всеобщие выборы, включающие в себя президентские, парламентские и региональные выборы. Для победы на выборах главы государства кандидату было достаточно набрать простое большинство голосов.
ТАСС: последние новости
Вучич заявил, что Сербия ежегодно вкладывает в Косово €560-570 млн ЦИК Украины призвал власть обеспечить проведение закупок для выборов в Раду СМИ: Саакашвили намерен вернуться на Украину для мобилизации сил перед выборами в Раду
Комментарии
В мире , Малави
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Путин и мегапроект на 200 миллиардов134
Первый визит: Зеленский прибыл в Донбасс259
НАТО у самой границы: Москва и Минск забеспокоились92
Новая диверсия в Крыму? ФСБ выступила с предупреждением440
Из-за моряков: Киев приготовил ноту Москве37
Видео
06:11
Первый визит: Зеленский прибыл в Донбасс
Украина В мире
00:50
Моряки РФ протаранили Mercedes в немецком порту
Происшествия
00:36
Пока вы не уснули: Путин и мегапроект на 200 миллиардов
В мире
00:46
«Пришел убить»: кровавое нападение в Ставрополе
Происшествия Криминал
00:35
Уважение и дружба: Посол Германии сделал признание о РФ
Политика Европа
00:59
Выборы в Раду оказались под угрозой срыва
В мире Украина
02:15
Новая диверсия в Крыму? ФСБ выступила с предупреждением
Происшествия Конфликты
03:53
Самый низкий рейтинг: Финал «Голоса. Дети» провалился
Шоу-бизнес
06:27
Не оправдал надежд: Канцлеру Австрии выразили недоверие
Европа В мире
00:46
Резня в ставропольской редакции: Появилось первое видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение