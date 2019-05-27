Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД Украины подготовил ноту России по выдаче украинских моряков 

RT на русском 40 минут назад
Фото: РИА Новости
МИД Украины подготовил дипломатическую ноту в МИД России с вопросом, когда и где будут возвращены украинские моряки и корабли, задержанные российской стороной во время инцидента в Керченском проливе.
Об этом информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на замглавы МИД Украины Елену Зеркаль.
«Мы уже подготовили дипломатическую ноту к России. Сегодня она пойдёт в российский МИД. В ноте мы спрашиваем, каким образом мы можем забрать наши корабли, когда и где, как наши консулы могут забрать наших ребят из Лефортово», — сказала дипломат.
По её словам, Украина готовит обращения «ко всем министрам иностранных дел» с тем, чтобы «они все обратились к России с тем, что она обязана исполнить решение трибунала» и отпустить моряков и судна.
25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву призвал освободить украинских военных. При этом требования о прекращении уголовного дела предъявлено не было.
В Кремле, комментируя решение трибунала, отметили, что Москва продолжит отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе.
27 мая Мосгорсуд признал законным продление ареста украинских моряков.
Подробнее — в материале RT.
RT на русском: последние новости
В Малайзии умер последний в стране самец суматранского носорога На Украине заявили о возбуждении ещё одного дела против Порошенко Глава МВД Британии Саджид Джавид намерен бороться за пост премьера
Комментарии2
В мире , Конфликты , Украина , МИД , ООН , Мосгорсуд , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Путин и мегапроект на 200 миллиардов1
Новая диверсия в Крыму? ФСБ выступила с предупреждением311
НАТО у самой границы: Москва и Минск забеспокоились7
Найдены возможные останки балерины Дёминой54
«Не каждому дано»: Боярский против ухода Путина48
Видео
00:46
«Пришел убить»: кровавое нападение в Ставрополе
Происшествия Криминал
00:35
Уважение и дружба: Посол Германии сделал признание о РФ
Политика Европа
00:59
Выборы в Раду оказались под угрозой срыва
В мире Украина
02:15
Новая диверсия в Крыму? ФСБ выступила с предупреждением
Происшествия Конфликты
03:53
Самый низкий рейтинг: Финал «Голоса. Дети» провалился
Шоу-бизнес
06:27
Не оправдал надежд: Канцлеру Австрии выразили недоверие
Европа В мире
00:46
Резня в ставропольской редакции: Появилось первое видео
Происшествия
00:19
Какая вульгарность. В Сети возмутились танцем Лободы
Шоу-бизнес
00:46
Стали известны подробности нападения в Ставрополе
Происшествия Криминал
03:16
«Узурпация» власти: На Порошенко завели новое дело
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение