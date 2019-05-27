«Ведут себя все нервознее»: В Сербии заявили о возможном нападении Албании в Косово

Нападение албанцев на сербов в Косово и Метохии — это «вопрос дней и месяцев». Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в обращении к парламенту страны.

«Албанцы ведут себя все нервознее. Вопрос дней и месяцев, когда они нападут на сербов в Косово и Метохии», — приводит ТАСС слова Вучича.

По его словам, разрешить ситуацию в Косово и Метохии можно или достижением соглашения с албанцами, или сохранением замороженного конфликта.

При этом Вучич подчеркнул, что возможность сохранить конфликт в замороженном состоянии зависит не от Белграда, а от Приштины.

«Если не будет соглашения с албанцами — ждите нападения албанцев», — подчеркнул сербский президент.

Косово 21 ноября ввело таможенные пошлины в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. Александр Вучич заявил, что диалог с Приштиной невозможен, пока Приштина не отменит пошлины.