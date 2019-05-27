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Президент Сербии предрек нападение албанцев на сербов в Косово 

Lenta.ru + ещё 5 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает нападение албанцев на сербов в Косово. Об этом сообщает РИА Новости.
«Албанцы ведут себя все нервознее. Вопрос дней и месяцев, когда они нападут на сербов в Косово и Метохии», — сказал лидер Сербии.
В феврале 2019-го глава самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи во время дебатов в Совете по международным отношениям в Вашингтоне заявил, что Косово готово отдать часть своей территории Сербии в качестве платы за мирное соглашение между Приштиной и Белградом.
Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран отказались это признать. Сербия считает Автономный край Косово и Метохия, как называется регион в конституции, частью своей территории. Переговоры между Белградом и Косово прекратились в марте 2017 года.
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