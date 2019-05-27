Саакашвили может вернуться на Украину 31 мая, сообщили СМИ

Бывший президент Грузии , экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили может вернутся на Украину 31 мая, передает интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на источник в его окружении.

"Саакашвили намерен вернуться на Украину до конца текущей недели и, возможно, уже в эту пятницу", — говорится в сообщении.

По данным источника, Саакашвили намерен мобилизовать работу своей партии "Движение новых сил" перед внеочередными парламентскими выборами. "Сейчас есть вероятность того, что (президент Украины Владимир ) Зеленский отменит указ ( Петра ) Порошенко о лишении Михаила гражданства, так же, как сделал ранее еще с некоторыми его указами", — ответил источник на уточняющий вопрос, что изменилось в последнее время в ситуации с гражданством Саакашвили.

После президентских выборов на Украине, которые выиграл Владимир Зеленский, Саакашвили заявил о намерении вернуться в страну. При этом в государственной пограничной службе заявили, что тот не имеет законных оснований для въезда. При этом Зеленский ранее пообещал предоставить гражданство всем, кто готов "строить новую, сильную и успешную Украину".

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.

В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.