В США считают, что Китай может увеличить ядерный арсенал вдвое за ближайшие 10 лет

Соединенные Штаты считают, что Китай в ближайшие 10 лет увеличит по меньшей мере в два раза свой ядерный арсенал. Об этом заявил в среду директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал Роберт Эшли, выступая в Гудзоновском институте в Вашингтоне. "За следующие 10 лет Китай, скорее всего, увеличит по меньшей мере в два раза свой ядерный арсенал. Сейчас идет самое быстрое увеличение и диверсификация ядерного арсенала в истории Китая. В прошлом году Китай провел больше запусков баллистических ракет в учебных и испытательных целях, чем все остальные страны мира вместе взятые", — сказал он.