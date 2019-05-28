Генпрокурор Украины назвал Саакашвили предателем

В социальной сети у Луценко спросили, поменялась ли концепция уголовного дела, по которому Саакашвили якобы брал деньги у олигарха Сергея Курченко на организацию государственного переворота. Генпрокурор ответил:

«Нет. Предатель».

Ранее 28 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении Саакашвили украинского гражданства. Ранее грузинский политик сам попросил об этого Зеленского.

Весной 2018 года украинские следователи заявили об обнаружении связи Саакашвили с бизнесменом Курченко и российскими спецслужбами «для дестабилизизации ситуации в стране».