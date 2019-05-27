Выборы в Раду оказались под угрозой срыва

«Не вписываются в срок»: Выборы в Раду могут перенести

Об этом заявила на брифинге секретарь ЦИК Наталья Бернацкая, передает ТАСС.

По словам Бернацкой, если в течение двух дней не удастся организовать правовые механизмы для проведения процедуры закупок для выборов, позже внести изменения в законодательство будет невозможно.

«ЦИК работает в границах законодательства, объявляет тендерные процедуры — четыре были объявлены, несмотря на то, что мы сегодня понимаем, что их сроки не вписываются в срок проведения выборов народных депутатов», — отметила она, особо отметив закупку и изготовление бюллетеней.

Ранее в ЦИК Украины объявили о создании рабочей группы с членами правительства для решения правовых вопросов с организацией закупок. Первое заседание группы состоится 29 мая.

Напомним, 22 мая Верховная рада отказалась рассмотреть законопроект об изменениях в избирательный процесс, предложенный президентом Владимиром Зеленским . Законопроект, в частности, регламентировал проведение закупок, необходимых для внеочередных выборов в Раду.

Выборы в украинский парламент назначены на 21 июля.