Выборы в Раду оказались под угрозой срыва

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«Не вписываются в срок»: Выборы в Раду могут перенести 

Рамблер + ещё 1 26 минут назад
ЦИК Украины не успевает провести все необходимые процедуры для организации выборов в Верховную раду.
Об этом заявила на брифинге секретарь ЦИК Наталья Бернацкая, передает ТАСС.
По словам Бернацкой, если в течение двух дней не удастся организовать правовые механизмы для проведения процедуры закупок для выборов, позже внести изменения в законодательство будет невозможно.
«ЦИК работает в границах законодательства, объявляет тендерные процедуры — четыре были объявлены, несмотря на то, что мы сегодня понимаем, что их сроки не вписываются в срок проведения выборов народных депутатов», — отметила она, особо отметив закупку и изготовление бюллетеней.
Ранее в ЦИК Украины объявили о создании рабочей группы с членами правительства для решения правовых вопросов с организацией закупок. Первое заседание группы состоится 29 мая.
Напомним, 22 мая Верховная рада отказалась рассмотреть законопроект об изменениях в избирательный процесс, предложенный президентом Владимиром Зеленским. Законопроект, в частности, регламентировал проведение закупок, необходимых для внеочередных выборов в Раду.
Выборы в украинский парламент назначены на 21 июля.
Комментарии6
В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Центризбирком России , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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