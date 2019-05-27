Коломойский пообещал поддержать Тимошенко на выборах в Верховную раду

По его словам, он намерен оказать ей поддержку на выборах в Раду путем установления невысоких цен на рекламу на собственном телеканале "1+1".

"Мы с ней в нормальных отношениях…Мы с ней друзья, хорошо, — уточнил Коломойский.

Он отметил, что ее партия небогатая, поэтому он будет стараться делать приемлемыми цены на рекламу.

При этом он добавил, что перед выборами президента он также снизил цены на рекламу, чтобы все кандидаты могли попасть на экраны в том же объеме, что и экс-президент страны Петр Порошенко

Ранее сообщалось, что Коломойский раскрыл причину конфликта с Порошенко.