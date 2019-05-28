Силовики усилили обстрелы после визита Зеленского, заявили в ДНР

Он отметил, что утром украинские силовики из минометов обстреляли запад Донецка, повреждения получили восемь домов.

Накануне Зеленский в качестве главы государства впервые посетил позиции вооруженных сил на подконтрольной Киеву территории Луганской области.

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