Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Силовики усилили обстрелы после визита Зеленского, заявили в ДНР 

РИА Новости + ещё 1 43 минуты назад
Фото: Reuters
Украинские силовики усилили интенсивность обстрелов после визита президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс, сообщили во вторник журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Накануне Зеленский в качестве главы государства впервые посетил позиции вооруженных сил на подконтрольной Киеву территории Луганской области.
"Преступное военное командование, пытаясь выслужиться перед новым верховным главнокомандующим, прибывшим в зону ООС, усилило интенсивность обстрелов населенных пунктов республики", — сказал представитель Народной милиции ДНР.
Он отметил, что утром украинские силовики из минометов обстреляли запад Донецка, повреждения получили восемь домов.
"Призываем мировое сообщество заставить украинское командование прекратить геноцид мирного населения Донбасса и выполнить обязательства по соблюдению режима прекращения огня", — добавили в Народной милиции республики.
Последние новости
В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине В России могут ужесточить правила призыва в армию "Друг узнал меня в прицел": как солдат ВСУ выбивали из аэропорта Донецка
Комментарии
В мире , Украина , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия потребовала объяснений от Китая75
В Косово начались столкновения8
Чего добьется «фракция Путина» в Европарламенте36
Президент Сербии признал потерю Косово62
Штрафы за неявку в военкомат увеличат
Видео
02:13
Россия потребовала объяснений от Китая
Политика
06:11
Первый визит: Зеленский прибыл в Донбасс
Украина В мире
02:04
Силовой захват вора в законе попал на видео
Криминал Происшествия
00:36
Пока вы не уснули: Путин и мегапроект на 200 миллиардов
В мире
00:37
Чего добьется «фракция Путина» в Европарламенте
В мире Европа
00:24
Израиль отомстил Сирии за самолет
Ближний Восток Армия
03:32
Гонки на грамме кокаина: кто такой Тимур Галлямов
Происшествия
04:21
«Все верно»: Тимошенко поддержала решение Зеленского
В мире
00:46
«Пришел убить»: кровавое нападение в Ставрополе
Происшествия Криминал
00:35
Уважение и дружба: Посол Германии сделал признание о РФ
Политика Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение